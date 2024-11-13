В Париже госпитализировали 96-летнего отца Марин Ле Пен

Основатель и бывший лидер ультраправой партии «Национальное объединение» (в прошлом — «Национальный фронт Жан-Мари Ле Пен доставлен в больницу в Париже. Об этом пишет Le Point.

Уточняется, что решение о переводе 96-летнего политика в больницу было принято «в качестве меры предосторожности» после плохих анализов.

Его дочь Марин Ле Пен опровергла слухи о том, что создатель «Национального объединения» «прикован к постели». По данным СМИ, Жан-Мари Ле Пен регулярно проходит медицинские осмотры, весной прошлого года он провел две недели в больнице после сердечного приступа.

Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году. Политик с однопартийцами выступали за выход Франции из НАТО, ограничение миграции и противодействие евроинтеграции. Позднее партию стали воспринимать как ультраправую организацию.

В 2011 году Ле Пен покинул пост председателя «Национального фронта», партию возглавила его дочь Марин Ле Пен. В 2018-м партию переименовали в «Национальное объединение».

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