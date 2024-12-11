В одиночку извлекал неразорвавшийся заряд из бойца: хирург, которого велел найти Путин, рассказал о подвиге

Военный хирург, которого велел найти и наградить президент России Владимир Путин, рассказал о подвиге. Специалист извлекал неразорвавшийся заряд из раненого бойца в одиночку.

Подробности узнало ИА Регнум.

Хирург с позывным Кастет оперировал бойца в госпитале в Белгородской области. Случай имел место в мае. В медучреждение доставили бойца, пораженного FPV-дроном. Мужчине сделали рентген – на снимках был виден предмет цилиндрической формы, похожий на неразорвавшийся заряд.

Врач признался, что увидел в глазах коллег страх. Оперировать было смертельно опасно, но время поджимало. Хирург заставил всех покинуть операционную и стал извлекать опасный предмет в одиночку.

«Да, было страшно… Я почему-то решил, что… надо это сделать… Не знаю, наверное, меня так воспитали родители», — признается хирург.

По словам врача, пациент был тяжелый, с травматическим шоком третьей степени. Боец поступил с массивной кровопотерей и с угнетенным сознанием.

Кастет до этого оперировал бойцов, пострадавших от так называемых «колокольчиков».

«Я понимал примерно, какое они могут нанести взрывное поражение. А потом — да, извлек, потом я рассмотрел. Потом коллеги зашли все, мы там постояли, посмотрели, посмеялись», - рассказал Кастет.

Таких вмешательств по степени риска у врача больше не было. После того случая в больнице появились каски и бронежилеты для врачей – они используются, если на снимке видны опасные предметы.

Кастет не называет операцию подвигом. Он признался, что самому не оценить сделанное.

О поступке медика Путину рассказала член СПЧ Марина Ахмедова. Президент заявил, что врача надо найти и представить к госнаграде.

Ранее сообщалось о проведенной операции актеру Борису Щербакову. После нее артист пожаловался на сильные боли: он с трудом говорит и ест.