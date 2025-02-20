В Новосибирской области объяснили появление гробов с личными данными умерших на свалке

В Новосибирской области на мусорном полигоне обнаружили деревянные гробы с личными данными умерших. Региональный оператор объяснил, что гробы относятся к твердым коммунальным отходам.

Комментарий оператора по обращению с ТКО приводит РБК.

В пресс-службу оператора обратились с просьбой объяснить видео, снятое водителем мусоровоза, предположительно, на Левобережном полигоне. На кадрах показаны десять деревянных гробов, на одном стоят личные данные умершего. В том же месяце состоялось прощание с погибшим с такими же инициалами.

Регоператор заявил, что ритуальные принадлежности относятся к ТКО, хотя это не самые часто выбрасываемые предметы.

«Деревянные гробы являются ТКО и могут быть доставлены на полигон», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о стоимости гроба актера Олега Стриженова. Говорилось, что предмет выполнен из массива дуба, а внутри отделан бархатом и шелком.