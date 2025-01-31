В Новосибирской области начали распиливать самолет «Уральских авиалиний», севший в поле

В Новосибирской области начали распиливать самолет, который сел в поле осенью 2023 года. Верхнюю часть почти всю сняли.

Подробности сообщает NGS.RU. Фотокорреспондент издания побывал на месте.

Борт «Уральских авиалиний» начали распиливать в январе. За несколько дней работы планируют завершить.

Известно, что фюзеляж, хвостовое оперение и полукрылья утилизируют. Некоторые детали будут использовать повторно.

На данный момент от самолета остался один каркас. После разбора верхней части специалисты примутся за нижнюю.

Кресла вывезли год назад. Все время, пока самолет находился в поле, его охраняли.

Напомним, 12 сентября 2023 года борт, летевший из Сочи в Омск, подал сигнал бедствия и сел в поле. В самолете было 170 человек. Сайт «Страсти» поговорил со старшим бортпроводником воздушного судна. Она вспомнила тот день и рассказала, как удалось не допустить паники, сработать четко и слаженно.