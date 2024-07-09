В Нальчике родители выпускников, не вставшие под гимн России, попытались оправдать поступок

Жители Нальчика, которые отказались вставать под гимн России на выпускном, объяснили причину поступка. Муж одной из женщин, сидевшей на вручении аттестатов девятиклассникам, заявил, что у нее варикоз.

Отец одной из выпускниц Андзор Халилов рассказал, что его дочь стояла во время исполнения гимна.

«А насчёт жены и её варикоза — мы всё объяснили и даже справки показали о болезни», - сообщил он ИА Регнум и добавил, что у других могли быть «какие-то свои причины», чтобы не вставать.

Халилов заявил, что в республике «такое везде» и многие не знают, что делать во время гимна. По мнению мужчины, это следует объяснять с раннего возраста.

«Я, например, впервые узнал, что за это штраф надо платить», - поделился собеседник издания.

Он отметил, что первый раз столкнулся со столь жесткой реакцией. По словам родителя, на концертах люди тоже сидят, но этому не придают огласку. Он считает, что случившееся в школе - «это чересчур».

Инцидент произошел 29 июня в школе Нальчика. Присутствующий снял на видео, как родители школьников и некоторые дети отказались вставать под гимн. Кто-то из выпускников закрыл руками уши. На родителей составили административные протоколы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал артистов, которые подходят для исполнения гимна.