В Нальчике родители выпускников, не вставшие под гимн России, попытались оправдать поступок
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Жители Нальчика, которые отказались вставать под гимн России на выпускном, объяснили причину поступка. Муж одной из женщин, сидевшей на вручении аттестатов девятиклассникам, заявил, что у нее варикоз.
Отец одной из выпускниц Андзор Халилов рассказал, что его дочь стояла во время исполнения гимна.
«А насчёт жены и её варикоза — мы всё объяснили и даже справки показали о болезни», - сообщил он ИА Регнум и добавил, что у других могли быть «какие-то свои причины», чтобы не вставать.
Халилов заявил, что в республике «такое везде» и многие не знают, что делать во время гимна. По мнению мужчины, это следует объяснять с раннего возраста.
«Я, например, впервые узнал, что за это штраф надо платить», - поделился собеседник издания.
Он отметил, что первый раз столкнулся со столь жесткой реакцией. По словам родителя, на концертах люди тоже сидят, но этому не придают огласку. Он считает, что случившееся в школе - «это чересчур».
Инцидент произошел 29 июня в школе Нальчика. Присутствующий снял на видео, как родители школьников и некоторые дети отказались вставать под гимн. Кто-то из выпускников закрыл руками уши. На родителей составили административные протоколы.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал артистов, которые подходят для исполнения гимна.