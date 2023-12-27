В Находке родители обвинили школу в пропаганде ЛГБТ* из-за Снегурочки-физрука

В Находке родители обвинили школу в пропаганде ЛГБТ*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация) после того, как на детском утреннике появилась Снегурочка мужского пола. Костюм внучки Деда Мороза надел на себя учитель физкультуры. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, сюжет представления был построен на мультфильме «Ну, погоди!». Волка сыграл один из преподавателей учебного заведения. И по сценарию в какой-то момент он переоделся в Снегурочку. Такой поворот событий не пришелся по душе зрителям, и они решили пожаловаться на школу губернатору.

Из-за разгоревшегося скандала представителям учреждения пришлось принести публичные заявления. Они заявили, что никакого подтекста в маскараде не было.

«К сожалению, не предусмотрели, что это может вызвать такой негативный отклик у заявителя, приносим свои извинения», - сообщили в школе.

Ранее в клипе певица Николая Баскова с участием Вячеслава Манучарова нашли пропаганду ЛГБТ*. Речь о видеоряде к песне «Странник».

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация).