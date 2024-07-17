В Москве задержали экс-главу департамента культуры Александра Кибовского

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра правительства Москвы, который возглавлял столичный департамент культуры, Александра Кибовского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

Отмечается, что Кибовский проходит по делу о мошенничестве и взятке. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

По этой статье должностным лицам грозит наказание в виде лишения возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет или лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Как сообщает ТАСС, СК требует арестовать бывшего главу департамента культуры Москвы Кибовского. Эта информация появилась в суде.

Напомним, что Александр Кибовский начал работать в правительстве Москвы осенью 2010 года. Сначала руководил городским департаментом культурного наследия, затем — с 2015-го по сентябрь 2023-го — стал главой департамента культуры.

Ранее мы писали о том, что бывший губернатор Кировской области Никита Белых ищет новую работу.