Mash: бывший губернатор Кировской области Никита Белых ищет новую работу

Бывший глава Кировской области Никита Белых в настоящиий момент ищет работу, сообщил Telegram-каналу Mash его адвокат Андрей Грохотов. Известно, что за восемь лет заключения Белых работал библиотекарем, швеей и гладильщиком.

При этом, как сообщает ТАСС, сам Белых рассказал в суде, что 8 июля собирается выйти на новую работу. Чем именно он будет заниматься, освобожденный неделю назад экс-чиновник не сообщил.

«Я живу в другом городе сейчас, у меня есть прописка. <...> 8 июля я выхожу на работу, мне надо появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», - рассказал Белых.

Такое заявление Белых сделал в Кировском областном суде, где проходят апелляционные слушания по его делу. Заседание отложили как раз на 8 июля - из-за замены заболевшего гособвинителя.

Ранее в июне Никита Белых вышел на свободу после восьми лет, проведенных в колонии по делу о взяточничестве. Белых был приговорен 1 февраля 2018 года к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера в особо крупном размере.