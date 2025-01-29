В Москве открылась выставка внучки Ельцина Марии Юмашевой

В Москве открылась выставка фоторабот Марии Юмашевой, внучки первого президента России Бориса Ельцина. Она посвящена супруге политика Наине Ельциной и называется «Моя бабушка — первая леди».

Как пишет «Абзац», открытие было запланировано на 29 января, однако прошло на день раньше — без шумихи и лишнего внимания со стороны общественности и журналистов. Особого ажиотажа на мероприятии, которое проходит в московском филиале «Ельцин-центра», также не наблюдается.

«Сейчас в залах пусто, серо и скучно», — сказано в материале издания.

На открытие выставки приехала сама автор Мария Юмашева. Основное место ее жизни — Лондон. Там же обитает ее молодой человек — сын беглого российского олигарха Бориса Березовского, погибшего в 2013 году при странных обстоятельствах. Ранее она встречалась с футболистом Федором Смоловым.

Ранее актриса Ольга Будина раскритиковала деятельность «Ельцин-центра». Она отметила, что деятельность организации основана на домыслах, а не на фактах, и заявила, что организация «поливает грязью наше прошлое».