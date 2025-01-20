49-летняя актриса Ольга Будина раскритиковала деятельность «Ельцин-центра». Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

В беседе с журналистами актриса выступила против «Ельцин-центра», который, по ее мнению, «поливает грязью наше прошлое». Она отметила, что деятельность организации основана на домыслах, а не на фактах.

«Думаю, я не буду одинока. Очень много людей ждут с нетерпением, когда его во что-то трансформируют. Это очень плохо, нельзя поливать грязью свое прошлое. Я считаю, что это преступная, информационная война. Каждую историческую эпоху и историческое событие вновь прибывшая власть переписывала по-своему», — заявила знаменитость.

Ольга считает, что россияне должны «докопаться до правды», а не доверять информации «Ельцин-центра».

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