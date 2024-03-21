В Москве мужчина выбежал на поле во время матча, выполняя задание треш-стримера Mellstroy

В Москве во время матча Россия-Сербия на стадионе «Динамо» мужчина выбежал на поле. Как выяснилось, он выполнял задание треш-стримера Mellstroy.

Об этом сообщает Life.ru.

Блогер обещал выплатить 30 млн рублей за выход на поле в футболке с его логотипом. Это требовалось сделать на финале Лиги чемпионов.

Сколько обещали выбежавшему на поле человеку, неизвестно. Однако ранее задания Mellstroy выполняли, но денег не получали.

Mellstroy – белорусский интернет-стример. Он стал известен после того, как избил девушку на стриме.

В России он объявлен в розыск – в отношении блогера возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на матче Россия-Сербия в последний раз включили голос комментатора Василия Уткина, который умер 19 марта. Память о журналисте почтили минутой молчания.