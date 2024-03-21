«Я соскучился»: голос Василия Уткина в последний раз прозвучал на футбольном стадионе

На футбольном стадионе «Динамо» в Москве включили голос журналиста, комментатора Василия Уткина, который умер 19 марта. В память о нем объявили минуту молчания.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На записи журналист говорит: «Вы в футбольном клубе. Я Василий Уткин. Я соскучился, здравствуйте».

Затем память комментатора почтили минутой молчания. Только после этого начался матч Россия-Сербия.

Напомним, Уткин умер в возрасте 52 лет. Ему стало плохо дома, на скорой журналиста госпитализировали в кардиологическое отделение. Говорилось, что врачи дважды пытались реанимировать его, и первый раз успешно. Спустя время кровообращение остановилось. Смерть наступила примерно в 16:01.

Похороны Уткина пройдут 23 марта. Его похоронят в Балашихе.