«Как можно скорее»: Мел Гибсон поддержал идею Трампа о запрете символики ЛГБТ* в школах США

Победе Дональда Трампа на президентских выборах в США обрадовались многие голливудские звезды. В их числе оказался и Мел Гибсон, который не скрывает симпатий к республиканской партии. Актер первым поддержал идею политика запретить ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в школах США.

Трамп устроил опрос в соцсети X, стоит ли запретить флаги ЛГБТ* и движения BLM («Черные жизни имеют значение» — прим. «Страсти») в школах США.

Первым под постом победителя президентских выборов ответил Мел Гибсон. Звезда фильма «Чего хотят женщины» написал в комментариях: «Как можно скорее».

78-летний республиканец Трамп обошел демократку Камалу Харрис и победил на выборах президента. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. Она пройдет в здании Капитолия в Вашингтоне.

Далеко не все знаменитости в США поддерживали Трампа. Некоторые из них расстроились победе республиканцев на выборах. Певица Билли Айлиш не сдержала слез во время концерта из-за результатов выборов.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.