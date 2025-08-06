В МГУ закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени более 25 лет

В МГУ закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени. Об этом сообщает RTVI.

По информации источника, в МГУ закрыли «Институт исследований природы времени», который изучал телепортацию. Его сайт существовал на поддомене университета более 25 лет. Используя аудитории МГУ, институт проводил семинары о машине времени и возможности получения информации из будущего.

Декан Биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников признался, что не знал о существовании института. По словам Михаила, он работает в университете уже 20 лет.

«Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и, если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — заявил он.

RTVI попросил пресс-службу университета прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не было. При этом сайт института перестал открываться.

Ранее сообщалось, что в МГУ стали продавать места для родственников студентов на вручение диплома. Подробности читайте в этой новости.