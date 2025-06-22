Цена доходит до 20 тысяч за одного: в МГУ продают места для родственников студентов на вручение диплома

Студенты МГУ придумали схему заработка. Предприимчивые молодые люди продают места для родственников на церемонии вручения дипломов. Цены доходят до 20 тысяч рублей за одного человека, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Началось все с того, что студентам объявили об ограничении числа гостей на вручении дипломов. Каждый выпускник мог привести только одного родственника.

Те ребята, у которых близкие съехались в Москву со всей страны, оказались в непростой ситуации. А другие студенты решили воспользоваться ей и стали продавать свои места.

Вскоре о схеме стало известно руководству вуза. В МГУ предупредили, что будут тщательно проверять гостей. Но часть мест все равно уже оказалась продана.

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