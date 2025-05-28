«В любом случае бабушка получит опеку»: брошенная в аэропорту Антальи девочка осталась в доме малютки

Девочка, рожденная и брошенная россиянкой в туалете аэропорта в Анталье, остается в доме малютки в Турции. Ее бабушка вернулась в Россию, а мать отбывает 15-летний срок.

Об этом РИА Новости сообщила адвокат Айшель Кюбра Полат.

«Девочка Николь остается в доме малютки в Анталье», - рассказала она и добавила, что здоровье ребенка в порядке.

Мать задержанной девушки вернулась в Россию после того, как суд оправдал ее.

«В любом случае бабушка получит опеку над ребенком», - сообщила Полат.

Судьбу ребенка будет решать не суд. Соответствующий процесс ведут между собой министерства.

Напомним, новорожденную нашли в туалете аэропорта. Вскоре задержали 18-летнюю россиянку – вместе с собственной матерью они собирались вылетать в Россию.

Парень 18-летней девушки, узнав о случившемся, принял решение с ней расстаться. Он отмечал, что родные и друзья давили морально.