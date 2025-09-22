В крови утонувшего в Болгарии 63-летнего режиссера Юрия Бутусова нашли алкоголь

В крови утонувшего в Болгарии этим летом театрального режиссера Юрия Бутусова нашли алкоголь. О результатах экспертизы сообщили в правоохранительных органах города Бургас.

Исследование биологических образцов, взятых у Бутусова, завершилось недавно. Источник в полиции Бургаса сообщил ИА Регнум: «Обычно посмертное исследование на содержание токсичных веществ в крови затягивается на месяц и более. На этот раз было ровно также».

Результаты передали в отдел полиции в Созополе. Этот город распложен в 34 километрах от Бургаса.

Напомним, Бутусов утонул 10 августа в Болгарии, куда приехал с семьей. Его похоронили только спустя почти полтора месяца.

21 сентября церемония прошла на Кунцевском кладбище. Еще в августе тело Бутусова кремировали.

Напомним, с 2018 по 2022 годы он был главным режиссером театра имени Вахтангова. Последние годы Бутусов жил за границей.