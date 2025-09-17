Утонувшего в Болгарии режиссера Юрия Бутусова похоронят спустя 1,5 месяца

Утонувшего на отдыхе в Болгарии 63-летнего режиссера Юрия Бутусова похоронят спустя 1,5 месяца после смерти. По словам вдовы режиссера, местом захоронения станет Кунцевское кладбище в Москве.

Подробности узнало ТАСС.

Спустя почти полтора месяца назначена дата похорон - они пройдут 21 сентября.

«Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов. Это будет Кунцевское кладбище, Москва», - сказала она агентству.

Напомним, трагедия с Бутусовым случилась 9 августа. Театральный режиссер утонул в Черном море в Болгарии. За границей он находился на отдыхе с семьей. Прощание с ним прошло в Москве 23 августа, затем тело кремировали.

Известно, что урну с прахом собирались захоронить в Санкт-Петербурге – Бутусов сам этого хотел. Именно в Северной столице он провел много лет жизни.

Ранее в полиции Болгарии заявили, что смерть Бутусова была ненасильственной.