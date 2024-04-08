В Китае заметили одну важную деталь во время визита Сергея Лаврова

В Китае обратили внимание на важную деталь во время визита в Пекин министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Речь идет о красной ковровой дорожке, которой не было по прибытии американской чиновницы.

Эту деталь заметили читатели китайского издания «Гуаньча». Они указали, что Лаврову постелили красную дорожку, а министру финансов США Джанет Йеллен – нет.

В комментариях отмечали, что министр США приехала без приглашения, потому к ее визиту не приготовили дорожку. Кто-то указал, что Лаврову больше доверяют, чем Йеллен – последнюю назвали «американской старухой».

В некоторых комментариях рассуждали на тему, не будет ли министр финансов США ревновать. В другом сообщении прокомментировали визит Лаврова фразой «старый друг приехал». Об этом пишет сайт mk.ru.

Ранее мы писали о решении правительства РФ освободить участников СВО от одного вида налогов. Так, они не будут платить налог на имущество. Соответствующее решение принято по поручению президента и призвано снизить финансовую нагрузку для защитников государства.