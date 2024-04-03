Премьер-министр Мишустин рассказал, от какого налога освободят участников СВО

Участников СВО освободят от одного вида налога, решение на этот счет принято. Речь идет о налоге на имущество.

О принятой правительством мере сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе отчета правительства в Госдуме он заявил: «По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – и освободим от налога на имущество». Его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства подчеркнул, что участникам СВО должна оказываться помощь со стороны государства «в полном объеме и своевременно». Мишустин отметил, что за соблюдением этих требований власти внимательно следят.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Ярославля Александр Задойнов вышел на связь. Он отправился на спецоперацию в декабре 2023 года. Мужчина сообщил, что «все в порядке», он продолжает «служить Отечеству». Задойнов поблагодарил активистов за гуманитарную помощь и рассказал о житейских радостях.

Задойнов – экс-участник шоу «Дом-2». Мужчина женат, воспитывает троих детей.