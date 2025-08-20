В Кисловодске раскупили все номера в санатории, где лечится Михаил Ефремов

В Кисловодске раскупили все номера в санатории, где восстанавливается актер Михаил Ефремов. Места забронированы до 31 октября.

Об этом узнал сайт aif.ru.

Речь идет о трехзвездочном санатории, в котором есть программа восстановления после бронхолегочных заболеваний. Для гостей предусмотрены ингаляции, массажи, лечебные ванны.

«Сейчас мест нет. В данный момент ближайшая дата для бронирования - 31 октября», - рассказали изданию в учреждении.

В апреле Ефремов вышел по УДО, проведя в колонии более 4 лет. Он отбывал срок по делу о смертельном ДТП. Сейчас актер находится на реабилитации в Кисловодске. Пребывание там обойдется артисту в 300 тыс. рублей, программа рассчитана минимум на две недели. Известно, что Ефремов проживает в номере за 16 тыс. в сутки. Артист старается быть незамеченным, прячется под очками и кепкой, но папарацци все равно заметили его на отдыхе.