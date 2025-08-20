Нужна реабилитация: сколько денег тратит Ефремов на лечение легких в санатории

Актер Михаил Ефремов проходит курс реабилитации после освобождения из колонии в санатории «Виктория» в Кисловодске. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, звезда уехал лечить легкие за 300 тысяч рублей, выбрав программу восстановления после бронхолегочных заболеваний.

Программа, рассчитанная минимум на две недели, включает консультации специалистов, ингаляции, массаж и другие процедуры. Все это время артист живет в комфортабельном номере за 16 тысяч рублей в сутки.

Несмотря на попытки остаться незамеченным, его пребывание стало достоянием общественности. Актер прячется под черными очками и кепкой, но это не спасает его от «папарацци», которые заметили его на отдыхе.

