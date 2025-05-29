В Киеве балкон многоэтажного дома рухнул вместе с режиссером из США Уолтерсом

В Киеве пострадал американский режиссер Кристофер Уолтерс. Балкон многоэтажного дома рухнул, когда на нем находился постановщик. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, на Украину кинематографист из США приехал ради съемок фильма и получил травмы по время визита в страну. Отмечается, что Кристофер стоял на балконе, когда он неожиданно обвалился. От него осталась только решетка с ящиками для цветов.

Как признался сам режиссер, он не сильно пострадал. Отделался лишь ссадиной на лбу и кровоподтеком под глазом. К слову, после случившего в администрации города сообщили, что все фасады района будут проверены на предмет аварийности.

Напомним, что в этом году фильм другого иностранного режиссера об Украине представили на Каннском кинофестивале. После премьеры постановщика Бернара-Анри Леви назвали нацистом и раскритиковали его ленту.

Ранее на актера Кевина Костнера подали в суд из-за сцены с изнасилованием.