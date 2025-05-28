Каскадерша подала в суд на актера Кевина Костнера из-за сцены с изнасилованием

Каскадерша подала в суд на актера Кевина Костнера из-за сцены жестокого изнасилования в кино. Речь идет о фильме «Горизонт 2». Подробности сообщает The Hollywood Reporter.

Девин Ла Белла указала в иске не только артиста, но и продюсерскую компанию ленты. По словам каскадерши, во время съемок ее без предупреждения заставили участвовать в жесткой сцене изнасилования, которая изначально не была согласована.

Девушка утверждает, что ее наняли только для подмены актрисы в стандартных сценах, однако в процессе работы режиссер внезапно добавил откровенную сцену с элементами насилия. При этом на площадке отсутствовал обязательный координатор по интимным сценам, который должен обеспечивать безопасность актеров.

В иске каскадерша обвиняет Костнера и продюсеров в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании некомфортных условий на съемочной площадке. Кроме того, после ее жалоб ее не пригласили для работы в следующей части франшизы.

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