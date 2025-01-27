В Калифорнии начался процесс по выходу штата из состава США

Инициатива «Calexit», которая в случае успеха позволит Калифорнии выйти из состава США, получила одобрение на сбор подписей. Об этом сообщает газета The New York Post.

Если активисты смогут заручиться поддержкой достаточного количества жителей штата, вопрос об отделении будет вынесен на референдум в 2028 году. Он будет звучать так: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?»

Как отмечается, для этого сторонникам независимости необходимо собрать более 500 тыс. подписей.

План отделения был представлен Маркусом Эвансом, политическим активистом из Фресно. Он уже безуспешно пытался подтолкнуть штат к отделению в первый срок правления президента Трампа.

Ранее мы писали о том, что известный российский блогер посетил Калифорнию и назвал главную проблему штата. По его словам, таковой является нестабильность системы страхования — так, во время последних масштабных пожаров многие жители лишились жилья и не имеют шансов получить компенсацию из-за отказа страховых компаний продлевать договора.