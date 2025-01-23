Известный российский блогер посетил Калифорнию и назвал проблему штата

Известный российский блогер Илья Варламов* (признан в РФ иноагентом) посетил Калифорнию и раскрыл проблему штата. Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Инфлюэнсер рассказал, что в Калифорнии есть проблема со страхованием недвижимости. Он уточнил, что страховые компании отказывали в выплатах многим жителям штата, вследствие чего те лишились в результате пожаров жилья без возможности его восстановления.

«Еще до начала пожаров страховые компании не продлили более полумиллиона договоров страхования жилья в Лос-Анджелесе, некоторые страховщики бесконечно придумывали отговорки для отказа. Например, вам могли отказать, если на вашем заборе рос плющ, так как это пожароопасный плющ, поэтому продлеваться страховка не будет», — поделился блогер.

В результате, как признался Варламов*, части жителей штата пришлось тратить десятки тысяч долларов на реновацию домов для получения страхового покрытия.

Напомним, в Калифорнии с 7 января продолжаются лесные пожары. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тысяч акров (более 16 тысяч га). Известно, что из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тысяч человек. Возгорание было признано самым масштабным в истории Калифорнии.

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