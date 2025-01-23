В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы тарологов

В Государственную думу внесен законопроект о запрете рекламы тарологов и созданию механизмов по блокировке сайтов, размещающих такую информацию. Об этом 23 января сообщила Газета.Ru.

Изменения предлагается внести в федеральные законы № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 38-ФЗ «О рекламе». Автором инициативы выступил депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

«Таролог», согласно определению Свинцова — это «лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами „таро“, предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям». Депутат полагает, что тарологические услуги в современном российском обществе относятся к разряду «вымыслов».

Ранее мы писали о том, что москвича не взяли на работу в IT-компанию из-за расклада таро. Он показал, что начальство не сойдется с кандидатом на вакансию. В итоге мужчина устроился в другую компанию, а на тех, кто делал расклад, он «наслал порчу».