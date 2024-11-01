«Сказать, что я офонарел, ничего не сказать»: москвича не взяли на работу в IT-компанию из-за расклада таро

Молодой человек по имени Артем попал в нетипичную для рынка труда ситуацию. Ему отказали в устройстве на работу из-за карточного расклада. Он показал, что начальство не сойдется с кандидатом на вакансию, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В начале IT-специалист откликнулся на предложение потенциального работодателя в Сети. После прохождения теста, собеседования и ожидания в течение 4 недель 23-летний парень получил долгожданный ответ, который его сильно удивил.

Дело в том, что молодой человек не подошел на это место работы из-за расклада карт таро. Тот, кто делал расклад, пришел к выводу, что Артем не подходит на должность. При этом результаты теста говорили об обратном.

«Сказать, что я офонарел, когда увидел это сообщение — это ничего не сказать», — отреагировал IT-специалист.

В итоге Артем нашел работу в другом месте. А на тех, кто делал расклад, молодой человек «наслал порчу». Так он в шутку заявил в беседе с журналистами.

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