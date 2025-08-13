В Госдуму внесен проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку семей военнослужащих. Одна из инициатив даст возможность вдовам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступить в вузы.

«Семьи погибших участников СВО нуждаются в особом внимании со стороны государства. Наша задача — сделать все для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни», — сообщил Владимир Якушев.

Другой законопроект предусматривает бесплатный проезд военнослужащих к месту прохождения врачебной экспертизы на всех видах транспорта.

Третья инициатива сохранит меры поддержки для детей военнослужащих и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в вуз или колледж. Это позволит продлить им льготы на летние месяцы.

