Министерство просвещения России дало ответ, будет ли теперь единая школьная форма

В Министерстве просвещения России ответили, будет ли введена единая школьная форма. В ведомстве отметили, что каждое учреждение самостоятельно устанавливает требования к одежде.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму», - сказано в сообщении.

В Минпросвещения объяснили, что установлены требования стандарта для производителей. Они касаются в том числе характеристик ткани. Новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 сентября.

Стилист Влад Лисовец назвал новый стандарт школьной формы «старомодным». По его мнению, костюм для мальчиков похож на депутатский, а женский – на предмет бабушкиного гардероба.

Комментарий эксперта приводит Life.ru.

«Ощущение, что одежда из 50-х. Вайб очень старый. Костюм похож на депутатский, крой — неактуальный, женский силуэт — из бабушкиного шифоньера», - сказал Лисовец.

Он считает, что стоит переосмыслить реализацию идеи школьной формы. Стилист предложил сделать образ современным, соответствующим XXI веку. Внешний вид представленной формы он счел «устаревшей базой».

Ранее стилист Ирина Саркисян оценила образ Лисовца в прозрачной рубашке.