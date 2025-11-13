В Госдуме заявили, что быть многодетной матерью стало выгоднее, чем работать. Размышлениями с точки зрения пенсионных накоплений поделилась депутат Светлана Бессараб. Видео появилось в соцсетях.

Бессараб пояснила, что за отпуск по уходу за ребенком начисляются пенсионные баллы, и их количество растет с рождением каждого следующего ребенка. За первого ребенка женщина получает 1,8 балла, за второго — 3,6 балла, за третьего и последующих детей — 5,4 балла.

По словам депутата, для сравнения, работающая женщина со средней зарплатой обычно зарабатывает около 4,5 баллов в год. Таким образом, уход за третьим ребенком приносит больше пенсионных прав, чем средняя работа.

«Согласитесь, мамой "работать" выгодно!» — отметила Бессараб.

Кроме того, годы, проведенные в отпуске по уходу за ребенком, полностью засчитываются в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, даже если в этот период не производились страховые взносы.

Ранее мы писали о том, что рэпер Тимати заинтересовался льготами для многодетных отцов после рождения дочки.