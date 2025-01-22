В Госдуме заинтересовались смертью Лермонтова: просят расследовать гибель поэта

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в СК РФ с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова. Он хочет выяснить обстоятельства его убийства. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении агентства оказался документ, который направил Бурляев. В нем он просил провести современное, честное и непредвзятое расследование и использовать при этом технологии, которые имеются «в распоряжении Следственного комитета России».

«На протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году», - сказано в обращении.

Николай Бурляев подчеркнул — в смерти Лермонтова, по его мнению, не все так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Он указал на траекторию пули, она попала в тело снизу вверх под углом почти 40 градусов.

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