В Госдуме заинтересовались смертью Лермонтова: просят расследовать гибель поэта
© Starface.ru
Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в СК РФ с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова. Он хочет выяснить обстоятельства его убийства. Об этом сообщает РИА Новости.
В распоряжении агентства оказался документ, который направил Бурляев. В нем он просил провести современное, честное и непредвзятое расследование и использовать при этом технологии, которые имеются «в распоряжении Следственного комитета России».
«На протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году», - сказано в обращении.
Николай Бурляев подчеркнул — в смерти Лермонтова, по его мнению, не все так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Он указал на траекторию пули, она попала в тело снизу вверх под углом почти 40 градусов.
Ранее депутат Виталий Милонов высказался о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе и заявил, что американцы их заслужили.