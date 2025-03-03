В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям

В Государственной думе выступили с предложением запретить на территории России продажу алкоголя по воскресеньям. Соответствующий законопроект подготовил депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

«Предлагаю внести в статью <…> следующие изменения: в абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — приводит парламентарий выдержку из текста проекта в своем Telegram-канале.

По словам Свинцова, воскресенье россиянам стоит посвящать семье, спорту и искусству, а также подготовке к рабочим будням.

Ранее в беседе с сайтом «Страсти» Андрей Николаевич заявил, что в России необходимо ввести контроль за деятельностью психологов и проверить квалификацию тех, кто в настоящее время занимается консультированием.