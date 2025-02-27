Мошенники и вымогатели: нужно ли в России контролировать деятельность психологов и чего боятся сами специалисты

По данным ВЦИОМ, в 2024 году спрос на услуги психологов в России достиг максимальных показателей за последние шесть лет. В сравнении с 2022 годом индекс потребности россиян в психологической помощи составил 30 пунктов из 100 — что в полтора раза больше, чем в 2022 году. В то же время возросло и количество специалистов на рынке — за период 2019—2023 гг. оно увеличилось с 48,8 тыс. человек до 57,7 тыс. (то есть на 18%). Профили тех, кто называет себя психологами и предлагает людям помощь с решением их внутренних проблем, активно множатся в социальных сетях, на профильных форумах и рекрутинговых сервисах.

Однако в сфере со столь высоким спросом клиенты все чаще рискуют наткнуться на некачественное предложение. Связано это не в последнюю очередь с тем, что вплоть до сегодняшнего дня область психологического консультирования не подвергалась государственному надзору — заниматься данной деятельностью сейчас могут люди, окончившие онлайн-курсы и получившие соответствующие сертификаты, но не имеющие достаточных знаний для того, чтобы работать с человеческой психикой. Сложившаяся ситуация, как выяснил сайт «Страсти», тревожит как представителей профессионального сообщества, так и законодателей — об этом свидетельствует, например, тот факт, что на прошлой неделе в Государственную думу был внесен законопроект о регулировании рынка психологических услуг.

Сайт «Страсти» пообщался с несколькими практикующими специалистами и депутатом Андреем Свинцовым и узнал, что они думают о текущем состоянии психологии в России — и нужно ли, по их мнению, установить государственный контроль над этой сферой.

Статистические данные о росте востребованности психологов являются абсолютно корректными, подтверждает поговоривший с нами гештальт-терапевт и тренер. Истоком этой тенденции он называет последствия пандемии коронавируса, которая, во-первых, сильно отразилась на эмоциональном состоянии россиян, а во-вторых — дала мощный толчок к развитию цифровизации.

«Действительно ли за последние шесть лет спрос на услуги психологов вырос? По моему опыту могу сказать, что да — особенно в период с 2020 по 2024 год. Активное развитие пошло после начала пандемии и самоизоляции благодаря появлению и бурному развитию сервисов онлайн-психотерапии, агрегаторов и корпоративных программ. На самоизоляции компании поняли, что, когда сотрудники перешли в онлайн, а это был первый подобный опыт, для людей это стало большим стрессом. Они были изолированы немного друг от друга. Компании тоже об этом заботились и организовывали корпоративные программы. И у людей, действительно, уровень напряжения был очень высоким в этот момент. И поэтому спрос начал расти. Спрос вырос, и к психологам стали приходить люди, многие из которых впервые этот опыт имеют и раньше об этом не задумывались», — объясняет он.

По словам терапевта, круг проблем, с которыми клиенты обращаются за консультированием, достаточно широк — это, среди прочего, вопросы самореализации, карьеры, межличностных отношений, а также депрессии и травмы.

На фоне растущего спроса на услуги психологов налицо виден ущерб от неквалифицированных «специалистов», получивших экспресс-образование, но не имеющих достаточных навыков для работы с людьми, считает тренер.

«Вред от тех, кто учился на быстрых онлайн-курсах, и решил, что он профессионал, со слов коллег, заметен. Во-первых, портится репутация психологов в целом — за счет неудачного опыта тех клиентов, которые пошли к вот этим не слишком подготовленным „профессионалам“. Во-вторых, усложняется выбор для клиента. Человек не всегда по сайту, например, может отличить [профи от не профи], не всегда, если впервые идет, знает, как выбирать. И чем больше таких всяких специалистов, тем сложнее клиенту выбрать. И, естественно, подобного рода псевдоспециалисты создают некоторые дополнительные риски, связанные с последствиями их некачественной работы. Эти последствия уже могут носить и какой-то неприятный характер в виде реального ущерба здоровью людей. И, к сожалению, некоторые из таких психологов, которые имеют мало подготовки в профильных навыках, но хороши в маркетинге, они ещё со временем делают свои школы по психологии и начинают обучать других людей. Тогда распространение этого непрофессионального подхода усиливается, что тоже создаёт проблемы», — отметил тренер.

Проблема оказания некачественных услуг неквалифицированными психологами стала настолько острой, что ей уже озаботились и в Госдуме — 20 февраля на рассмотрение парламентариев был внесен проект федерального закона «Об основах регулирования психологической деятельности», устанавливающий определение психологической помощи и набор требований к тем, что намерен работать в сфере терапии и консультирования. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов полагает, что эта мера является абсолютно правильной и своевременной. При этом он подчеркивает еще одну опасность, исходящую от самопровозглашенных «специалистов» — обыкновенное мошенничество.

«Деятельность психологов нужно приравнивать к медицинской деятельности. Может быть, не заставлять их получать полноценное медицинское образование — но, в любом случае, то образование, которое сегодня дают психологам, требует реальной переоценки и переосмысления. Потому что мы наблюдаем регулярно выступления различных одиозных товарищей разного пола, и мужчин, и женщин, которые себя называют психологами, причем через тире: психолог-таролог, психолог-астролог и так далее. И они совмещают какие-то околомошеннические действия с реальной, фактически профилактической помощью нашим гражданам», — считает Андрей Николаевич.

Специалисты данного профиля, отмечает он, воспринимаются людьми как врачи и помогают улучшать психическое и физиологическое состояния организма, которые всегда неразрывно связаны. В связи с этим они несут ответственность за здоровье своих клиентов, но не имеют достаточных навыков и могут нести угрозу.

«Когда у психолога образование какой-то онлайн-школы, не имеющей ну просто ничего общего с реальной психологией, а просто выдающей дипломы первым попавшимся в объектив видеокамеры на компьютере — это, я считаю, просто недопустимо и крайне опасно», — подчеркнул парламентарий.

Более того — Андрей Николаевич уверен, что необходимо провести оценку компетенций тех, кто уже успел получить образование и занимается практикой.

«Я считаю, что нужно создать при Минздраве отдельную комиссию, которая будет анализировать все ранее выданные дипломы непосредственно через глубокое собеседование с их обладателями. И все, кто не пройдут эту комиссию, психологами себя называть не смогут. И, соответственно, если они будут это делать в своей рекламе, то за это, я считаю, нужно будет уже вплоть до уголовной ответственности», — сказал Свинцов.

Как полагает депутат, всплеск любителей причислять себя к психологам является следствием быстрого развития социальных сетей и стремления людей к легкой наживе — именно отсюда, по его мнению, взялись многочисленные коучи, блогеры и «инфоцыгане». При этом 95% тех, кто вращается в данной сфере, являются абсолютно некомпетентными и занимаются «выманиваем денег», подчеркивает он.

Внесенный на рассмотрение Госдумы закон вызвал неоднозначную реакцию в профессиональном психологическом сообществе. Наши респонденты в целом поддерживают меры по борьбе с псевдоспециалистами и шарлатанами, но некоторые из них в то же время выражают опасения относительно того, будут ли в случае принятия законопроекта котироваться их компетенции — например, в том случае, если они были получены в рамках дополнительной профессиональной переподготовки, а не базового психологического образования.

Также специалистов беспокоит п. 8 ст. 11 предложенного законопроекта — согласно ему, осуществлять частную практику психолог будет иметь право при наличии трудового стажа не менее 3 лет по профилю деятельности. Собеседники сайта «Страсти», в основном являющиеся индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, задаются вопросом — где именно должен быть накоплен этот стаж и не повлияет ли его отсутствие на возможность получить лицензию психолога.

Сайт «Страсти» озвучил эти настороженные настроения в беседе с депутатом Свинцовым. Он согласился с тем, что некоторые положения нового законопроекта могут показаться чересчур суровыми — но напомнил, что они также могут быть откорректированы во втором чтении. По словам Андрея Николаевича, в случае принятия закона у настоящих специалистов не возникнет поводов для беспокойства.

«Есть полноценное высшее образование, есть какие-то курсы дополнительного образования — но если они от понятных организаций, а не от шарашкиной конторы, „онлайн за 3 часа“, лекция непонятно кого. Все это можно через определенные комиссии аттестационные организовать, проверить знания и подтвердить, что действительно человек прошел достаточно серьезный образовательный процесс и у него достаточно опыта уже работы в профессии. Если они занимаются всю жизнь частной практикой — значит, они просто должны будут это доказать. Во-первых, кто будет контролировать, можно или нельзя? Будет контролировать Роспотребнадзор — что необходимо подтвердить соответствующий стаж, иначе вам будет штраф. Хорошо, пожалуйста, я частный практик, у меня коды ОКВЭД соответствующие есть. И человек может какими-то договорами, соглашениями, выпиской со счетов доказать, что он эту практику вел. Я думаю, это все вполне доказуемо для тех, то и это этой работой занимается легально. А если это все серые схемы, черный нал, „скиньте мне на карту“ — у таких людей возникнут проблемы», — подвел итог депутат.