В Госдуме назвали лучшим подарком для женщин на 8 Марта «новую беременность»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российских мужчин дарить женщинам на 8 Марта беременность. По его мнению, нет ничего лучше, чем ребенок на праздник. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В преддверии Международного женского дня Милонов выступил с заявлением, в котором коснулся темы демографии. Он отметил, что россияне должны делать настоящие мужские подарки своим дамам, а именно – пополнение в семье.

«Лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребенок — это самая настоящая радость. <...> Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее», - заявил депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на праздник, женщины должны отказаться в этот день от алкоголя, так как зачатие должно происходить в трезвом виде.

Ранее Виталий Милонов отреагировал на новое обращение певицы Аллы Пугачевой, которое она адресовала Стасу Михайлову. Он заявил, что после этого поступка на Примадонне можно поставить крест, и призвал ее никогда не возвращаться в Россию.