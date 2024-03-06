«То, что она сделала, ставит окончательный крест»: в Госдуме попросили Пугачеву не возвращаться

Депутат Госдумы Виталий Милонов после слов певицы Аллы Пугачевой в адрес коллеги Стаса Михайлова считает, что высказывание ставит на ней крест. Парламентарий рассчитывает добиться, чтобы Примадонна и ее муж не получали авторские отчисления и гонорары – артистке можно не возвращаться в Россию.

Соответствующий комментарий Милонов дал сайту NEWS.ru.

Депутат отметил, что большинство людей в России надеялись на «временное помешательство» Пугачевой и не критиковали певицу. Она казалась «аккуратной и разумной».

«Но то, что она сейчас сделала, ее высказывание ставит на ней уже окончательный крест», - поделился мнением Милонов.

Он считает поведение Пугачевой «позором». Милонов выразил надежду, что добьется прекращения авторских отчислений и гонораров.

«А Пугачева может не возвращаться», - заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Пугачева оскорбила Стаса Михайлова, записав соответствующее видео, и дала совет зарабатывать, пока может.