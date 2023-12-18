В Геленджике пьяная женщина забралась на верхушку 20-метровой новогодней елки

В Геленджике местные жители засняли на видео, как женщина забралась на верхушку 20-метровой елки, установленной в городе к Новому году. Отмечается, что россиянка была в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает портал 93.ru.

По данным источника, 17 декабря в 22:00 выпившая женщина во время прогулки со своими подругами решила доказать, что сможет залезть на праздничное дерево. В ролике, который опубликовали в Сети очевидцы, видно, как она вскарабкивается по веткам к самой звезде. При этом ее приятельницы стояли снизу и подбадривали ее. Чем закончилась история – неизвестно, так как свидетели не показали, благополучно ли спустилась жительница Геленджика или нет.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что информация о случившемся проверяется. Отметим, что новогоднюю елку в городе установили совсем недавно. Для ее сборки потребовалось около 50-ти добровольцев.

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