В ФСБ рассказали, что Павел Дуров стал кандидатом на обмен заключенными

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который на прошлой неделе был задержан во Франции, пополнил потенциальный обменный фонд. Об этом изданию «Абзац» рассказал руководитель частной разведывательной компании офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

По словам ветерана ФСБ, в настоящий момент непонятно, какой стране программист может быть интересен для подобного обмена. Вдобавок Дуров попал в трудную ситуацию из-за наличия у него французского гражданства: Париж может не захотеть выдавать его другому государству.

«Надо понять, гражданин какой страны он для обменного фонда: либо России, либо ОАЭ, либо Франции. Тут интересный казус в том, что нам много раз говорили, что у него есть французское гражданство. Франция имеет право его никому не отдавать. Дуров в ходе сделки не выполнил ряд условий, поэтому он в сложной ситуации», – поделился Ромачев.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Парижа в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. 28 августа стало известно, что программист взят под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию.

Ранее мать детей Павла Дурова рассказала, что его лишили родительских прав в Швейцарии.