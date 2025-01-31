Украина попыталась сорвать концерт оперной певицы Анны Нетребко: подробности

Украинский посол в Братиславе Мирослав Кастран пытался добиться отмены концерта оперной певицы Анны Нетребко в Словакии. Он направил дипломатическую ноту протеста. Подробности сообщает портал Pravda.

Источник в правительстве Словакии заявил, что Кастран назвал проведение концерта Нетребко «неприемлемым». Отмечается, что у посла Украины и министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара уже давно возникают разногласия. И выступление оперной дивы – одно из них.

Кроме того, недавно Мирослава вызывали в министерство иностранных дел Словакии, чтобы высказать недовольство вмешательством Украины во внутренние дела страны.

Напомним, что Анна Нетребко уже несколько лет не живет и не выступает в России. Она давно предпочитала давать концерты на зарубежных сценах, но после начала СВО окончательно сделала выбор в пользу иностранной публики. Также после 2022 года у нее испортились отношения с мужем Юсифом Эйвазовым. В 2024 году они оформили развод.

Ранее Юсиф Эйвазов впервые назвал причину развода с Анной Нетребко.