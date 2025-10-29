В Екатеринбурге юные гимнасты выступили на турнире под песню Верки Сердючки
© Starface.ru
В Екатеринбурге разгорелся скандал после того, как в Сети появилось видео, в котором юные гимнасты выступали на соревнованиях под песню украинского артиста с псевдонимом Верка Сердючка. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
В соцсетях распространилось видео, в котором дети исполняли акробатические движения на турнире в Свердловской области под трек «Чита дрита». По слухам, композицию выбирали не гимнасты, а их тренер. Пользователи обсуждают, что наставник якобы заставляет воспитанников выступать именно под Сердючку.
Впрочем, некоторые также считают, что видео является фейком, а музыку наложили сверху при монтаже. Сторонники этой версии указывают в комментариях на то, что иногда дети совсем не попадают в такт песни.
Напомним, что раньше Верку Сердючку любили в России и часто приглашали выступать как на корпоративах, так и на телевидении. Сейчас же артист Андрей Данилко зарабатывает только на гастролях в Европе.
