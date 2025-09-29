«Пропаганда извращений, таким не место в нашей стране»: Виталий Бородин прогнал из России Верку Сердючку

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин поддержал запрет на въезд в Россию Андрею Данилко. В своем Telegram-канале политик заявил, что певец, известный под псевдонимом Верка Сердючка, пропагандирует извращения на сцене и «сидит на двух стульях», и таким людям «не место в нашей стране».

В личном блоге Виталий Бородин внимание на новость о том, что правоохранительные органы рассматривают возможность полного запрета на въезд в РФ украинскому артисту Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка. В качестве оснований для такого решения рассматриваются негативные высказывания певца, который с 2022 года неоднократно критиковал Россию и ее руководство.

Политический деятель поддержал инициативу властей, но задался вопросом о том, почему о запрете на въезд заговорили лишь сейчас. Виталий Бородин напомнил о неподобающем и двуличном поведении артиста, который уже два года «поливает грязью» Россию, где «десятилетиями зарабатывал деньги». Глава ФПБК также резко осудил аморальное поведение Андрея Данилко на сцене.

«Почему только сейчас? Данилко уже два года поливает Россию грязью, поддерживает киевский режим и его силовиков. <…> Сидит на двух стульях. <…> Они все такие. Хотят и здесь оставаться, и там подлизывать. <…> Пропаганда извращений Данилко — парень, который годами выходил на сцену в образе женщины. Ну зачем нам такие в стране?» — возмутился Виталий Бородин.

Политик отметил, что в России не место людям, которые не поддерживают позицию страны и «работают на два фронта».

«Сердючка — это как раз такой же культурный суррогат, такое же извращение, которое продвигает киевский режим. Это не просто песни, это — идеологическое оружие. Этим людям не место в нашей стране. Никаких денег, никаких площадок. Они сделали свой выбор», — заявил глава ФПБК.

Ранее Андрей Данилко открестился от фразы «Раша, гудбай» на «Евровидении», стоившей ему карьеры в России: «Я ничего не делал».