В Долгопрудном лицеисты не смогли вспомнить слова песни SHAMAN на уроке с певцом

На открытом уроке музыки в Физтех лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном подростки не смогли вспомнить слова песни артиста SHAMAN. Сам певец присутствовал на мероприятии. Видео публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

У учащихся лицея взяли небольшое интервью, в ходе которого спросили, нравится ли им SHAMAN. Дети ответили утвердительно. Любимой песней они назвали «Я русский». Однако когда их попросили спеть, оказалось, что никто не знает слов.

«Вы текста не знаете?» - спросила корреспондент. «Нет. У нас с ним общий дух», - оправдались лицеисты.

Напомним, что в рамках поддержания патриотизма у детей в школах предложили изучать песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ». В январе 2025 года депутат Госдумы Сергей Колунов сообщал, что обсуждение этой инициативы закончится к лету.

Сам SHAMAN положительно отреагировал, когда узнал, что школьники будут учить его песни на уроках музыки. Впрочем, он подчеркивал, что нельзя это навязывать.

Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN за микрофон в кожаных штанах на концертах.