В центре Москвы прошел молодежный парад Дедов Морозов и Снегурочек

Парад Дедов Морозов и Снегурочек, собравший более 500 активистов движения «STOлица», прошел 17 декабря в центре Москвы. Репортажем с мероприятия поделилась Kp.ru.

«Необычное шествие стартовало на пересечении Цветного и Петровского бульваров. Облаченные в традиционные костюмы Дедов Морозов и Снегурочек молодые люди прошли вместе по Бульварному кольцу, заставляя случайных свидетелей поверить в сказку», — сказано в материале издания.

Всего же парад продлился полтора часа, его конечной точкой стала Смоленская площадь. Отмечается, что во время следования по столице шествие сопровождал оркестр. Мероприятие было проведено в рамках развлекательной программы «Зима в Москве».

Кроме того, «новогодний десант» Дедов Морозов высадился в московском НИИ детской хирургии и травматологии на улице Полянка. Как рассказал директор института Александр Брянцев в беседе с РИА Новости, подобные мероприятия очень важны для маленьких пациентов больницы, которые находятся в стационаре — волшебные персонажи помогают детям отвлечься от грустных мыслей и почувствовать атмосферу праздника.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что готов выйти на сцену в костюме Деда Мороза за 12 млн рублей.