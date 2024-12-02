В Большом театре раскрыли причину проблем с покупкой билетов на «Щелкунчик»

В Большом театре объяснили сложности со входом на сайт в день старта продажи билетов на балет «Щелкунчик» бот-атакой. При этом практически все билеты на представление 17 декабря сразу же раскупили.

«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено. На данный момент продано 90% билетов на 17 декабря», — пояснили Газете.Ru в пресс-службе театра.

2 декабря стартовали продажи билетов на балет «Щелкунчик», которые всегда пользуются ажиотажным спросом. При этом пользователи стали жаловаться на проблемы в работе сайта. В частности, многие сообщили, что на экране появлялось сообщение: «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже».

Стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей. Для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет билеты будут стоить 1 250 рублей. Всего Большой театр покажет 18 представлений балета «Щелкунчик».

Ранее сообщалось, что руководство Большого театра планирует продавать билеты на балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Стоимость будет начинаться от 100 тысяч рублей за два билета.