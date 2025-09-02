В Азербайджане сократили количество сеансов на русском языке в кинотеатрах

В Азербайджане сократилось количество сеансов на русском языке в кинотеатрах. Большинство фильмов демонстрируют с озвучиванием на турецком языке.

Об этом сообщает портал Minval.

В публикации издания говорится, что обычно из 13 фильмов четыре показывали на турецком, остальные – на русском. Сейчас ситуация изменилась в противоположную сторону.

Эксперты объясняют это тем, что большинство людей в стране не владеют русским языком, но понимают турецкий. С сокращением сеансов на русском кинотеатры намерены расширить аудиторию и сделать показы доступными для граждан.

