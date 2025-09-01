Быстренько, дешево, без репетиций: Леонид Ярмольник высказался о современном кино

Актер Леонид Ярмольник высказался о современном кино. Артист отказывается от большинства присылаемых сценариев и говорит, что многие фильмы делаются «быстренько, дешево» и без репетиций.

Об этом он сообщил в интервью Forbes.

Ярмольник напомнил, что кино – это бизнес, и оно должно возвращать потраченные деньги, рассуждает актер. Однако с авторскими фильмами это невозможно, говорит он.

«Зрители стали менее требовательны, они меньше думают… Все стало намного проще и безнравственнее. Самая главная беда — она может быть присуща всем континентам и странам, но в России это особенно чувствуется — мы не помним свое вчера», - сказал артист.

Он считает: если не знать, что было раньше, невозможно идти дальше. В этой связи, полагает актер, «мы топчемся на одном месте». Ярмольник соглашается сниматься не везде.

«Я получаю каждую неделю по два сценария. Просто они, в основном, такие, на которые соглашаться я не имею права, иначе я вас расстрою», - признался Ярмольник.

Он отметил, что снимается «дикое количество фильмов» и каждый канал «делает свой продукт».

«Очень многое из того, что сегодня делается — делается быстренько, дешево», - сказал актер.

Ярмольник поделился: бюджет кино стремятся минимизировать, скорость съемки ускоряется, хотя процесс требует репетиций.

«Репетиций нет, не до конца выясняют, чего ты хочешь сыграть в этой сцене, кто ты, попробовать, поспорить. Раньше было это по-другому, может, поэтому и кино было покачественнее», - заключил Ярмольник.

Весной 2025 года актер заявил, что получает пенсию в размере 22 тысяч. Он говорил о невозможности жить на такие средства в случае отсутствия работы.