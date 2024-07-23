В Антигуа и Барбуда продали арестованную из-за санкций яхту AlfaNero за $40 млн

Власти Антигуа и Барбуда продали арестованную в 2022 году суперяхту AlfaNero, которую связывают с подпавшим под санкции российским миллиардером Андреем Гурьевым. Сумма сделки составила 40 миллионов долларов.

Как пишет Telegram-канал Readovka, покупателем оказался неизвестный гражданин одной из стран Европы.

При этом рыночная стоимость яхты гораздо выше фактической цены ее продажи. Существенную скидку объяснили тем, что содержание арестованного судна обходилось правительству Антигуа и Барбуды в 100 тысяч долларов ежемесячно, поэтому от него поспешили избавиться.

Как утверждает канал, яхту сначала планировал купить экс-гендиректор Google Эрик Шмидт за 67,6 миллиона долларов, но сделка сорвалась.

Ранее яхту Eclipse, которая, предположительно, связана с бизнесменом Романом Абрамовичем, заметили в порту Мармариса. Сам миллиардер, по слухам, тоже сейчас в Турции.