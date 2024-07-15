Яхта Абрамовича замечена в Турции: где прямо сейчас отдыхают миллиардеры

Яхта Eclipse, которая, предположительно, связана с бизнесменом Романом Абрамовичем, находится в порту Мармариса. Сам миллиардер, по слухам, тоже сейчас в Турции.

Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

Источник пытался узнать, где прямо сейчас отдыхают миллиардеры. Отмечается, что яхта Dragonfly сооснователя Google Сергея Брина замечена в Тулоне. Рядом с 73-метровым судном стоит яхта Black Pearl Олега Бурлакова – после его смерти в 2021 году дочь с женой, с одной стороны, и сестра, с другой, разбирались в судах, кому будет принадлежать плавсредство. В итоге победу одержала сестра.

Между Ниццей и Каннами стоит яхта Lioness V, которая некогда принадлежала основателю Topshop Филлипу Грину. Сейчас ее сняли за 380 тысяч евро в неделю.

Суперяхта Spectre американского магната Джона Сталуппи держит курс на Лимпию, пишет источник. Всего у бизнесмена 7 лодок.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Абрамовича Даша Жукова родила четвертого ребенка. Дочь появилась в браке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом – для пары это второй общий малыш.