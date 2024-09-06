В аэропорту не встречал, дома тоже не оказалось: мужчина уехал на СВО, пока жена и дочь были в отпуске

Жительница Москвы потеряла супруга по возвращении из отпуска. Мужчина не встретил семью в аэропорту, и дома его не оказалось. Лишь позже стало известно, что он тайком отправился в зону спецоперации, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, женщина вместе с дочерью вернулась из Узбекистана. Самостоятельно найти супруга у москвички не получилось. Тот вскоре сам вышел на связь и сообщил, что «отправился на подработку в Воронеж».

Однако эта история при проверке оказалась легендой. На самом деле глава семейства заключил контракт с Минобороны РФ. Подтверждение этому супруга москвича нашла у него на компьютере в документах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали 40-летнего похитителя пожертвований для нужд СВО. Им оказался житель Аксайского района.