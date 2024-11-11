Уволить Оксану Маркарову: как Зеленский попробует расположить к себе Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил «просьбы», который следует выполнить, чтобы расположить к себе нового президента США Дональда Трампа и его окружение. Среди них – увольнение посла Украины в Штатах Оксаны Маркаровой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Легитимный», который приводит шорт-лист просьб.

По информации источника, Зеленский отказывается отправлять в отставку Маркарову до инаугурации Трампа.

Среди просьб также значится назначение на пост Генпрокурора «альтернативной фигуры», которая «подойдет» команде американского президента. Также от Зеленского требуют прекратить критиковать США «за слабую поддержку».

Источник канала утверждает, что в Офисе президента надеются, что «Трамп исчезнет и все будет как прежде».

Ранее певица Билли Айлиш расплакалась во время выступления, узнав о победе Трампа. Она считает, что его президентство предвещает начало войны против женщин. Исполнительница назвала политика человеком, который глубоко ненавидит женский пол.